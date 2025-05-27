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يرى التونسي أنيس بوجلبان، المدير الفني السابق للمصري البورسعيدي، أن تدريب الأهلي ليس مستحيلًا، كاشفًا عن سبب عدم نجاح مواطنه محمد الضاوي كريستو.

وقال بوجلبان في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "بالتأكيد أحلم بتدريب الأهلي، أي مدرب يتمنى تدريب الأهلي، هو حلم ثقيل وليس من المستحيل تحقيقه".

وأضاف: "ساعدت الأهلي في أكثر من صفقة مثل ديانج ومعلول، والنادي يضيف لأي شخص".

وبسؤاله عن سبب عدم نجاح صفقة كريستو في الأهلي.. قال: "كريستو لاعب مميز وليس كل لاعب جيد لابد أن يحقق النجاح، جاء للأهلي وهو صغيرًا في السن وهناك عوامل كثيرة تؤدي للنجاح أو عدم النجاح، والأهم أن اللاعب يتحمل الضغوطات".

وأكمل: "كريستو لعب لفترات قليلة في الأهلي وهذا أثر عليه بالسلب فنيًا، وكان يحتاج لثقة المدرب".

وعن الفريق الذي سيحسم لقب الدوري، رد، قائلًا: "الأهلي بكل تأكيد وهذا أمر طبيعي، وتركيز بيراميدز في أفريقيا سيجعل فرصه أقل".

وأتم: "أرى أن بيراميدز هو الأقرب لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب صنداونز".