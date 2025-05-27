الاتحاد الأوروبي ينشئ صندوقا دفاعيا من أجل إعادة التسلح

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وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على إنشاء صندوق دفاعي تصل قيمته إلى 150 مليار يورو (170 مليار دولار) من أجل مشتريات الأسلحة المشتركة.

وسيتم تأمين القروض من خلال موازنة الاتحاد الأوروبي، وتهدف لتمكين الدول من شراء أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي والمدفعي وصواريخ وذخيرة وطائرات درون وأنظمة مضادة لطائرات الدرون ومعدات عسكرية أخرى.

ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالموافقة على إنشاء الصندوق.

وتهدف جهود إعادة التسلح في أوروبا لمنع روسيا من مهاجمة أي دولة أوروبية بعد أوكرانيا. وتعتقد الوكالات الاستخباراتية أن روسيا ستكون في موقع عسكري لبدء حرب أخرى بحلول 2030 على أقصى تقدير.

وقالت فون دير لاين: "الأوقات الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية".