ألمانيا تحذر إسرائيل من استغلال اتهامات معاداة السامية لفرض التضامن مع حرب غزة

حذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الحكومة الإسرائيلية من استخدام اتهامات معاداة السامية كوسيلة للضغط على ألمانيا في النقاش الدائر حول أسلوب إدارة إسرائيل للحرب في قطاع غزة.

وخلال فعالية "منتدى أوروبا 2025" التي تنظمها إذاعة غرب ألمانيا "دبليو دي آر"، قال فاديفول في برلين اليوم الثلاثاء إن مكافحة الحكومة الألمانية لمعاداة السامية ودعمها الكامل لحق دولة إسرائيل في الوجود وأمنها "لا يجوز استغلالها كأداة في هذا الصراع وفي أسلوب الحرب التي تُخاض حاليًا في قطاع غزة".

وأضاف السياسي المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي: "لن نسمح لأنفسنا كحكومة ألمانية بأن يتم وضعنا تحت ضغط على الصعيد السياسي – رغم صعوبة الوضع في هذا الشأن، أو بأن نُجْبَر على اتخاذ موقف تضامني قسري. هذا النوع من التضامن المفروض لن يكون ممكنًا بهذه الصورة".

ولفت فاديفول إلى أن نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر سيقوم قريبًا بزيارة إلى برلين.

في الوقت نفسه، أكد فاديفول أن لإسرائيل "بطبيعة الحال، الحق في اتخاذ إجراءات ضد حركة حماس التي لا تزال تحتجز رهائن إسرائيليين"، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة وجود "تناسبية" في ذلك. وقال إن هذه التناسبية "قد تم تجاوزها من حيث المدة والحدة والعواقب بالشكل الذي ينفذ به الجيش الإسرائيلي عملياته هناك."

كما اعتبر فاديفول أنه من غير المقبول إطلاقًا أن يُحرم سكان قطاع غزة من الحصول على المواد الغذائية الأساسية والأدوية. وأردف قائلاً إن ألمانيا تقف إلى جانب دولة إسرائيل، وتتحمل مسئولية خاصة تجاهها، "لكننا نقف أيضًا إلى جانب سكان قطاع غزة".

وفيما يخص الإمدادات المستقبلية من الأسلحة الألمانية لإسرائيل، أشار فاديفول إلى وجود "خط أحمر" في هذا الشأن، موضحًا أنه لا يمكنه حاليًا تحديد موضع هذا الخط بدقة، نظرًا لعدم وجود قرارات حالية بخصوص تسليم أسلحة. لكنه أكد أنه عندما ترى الحكومة الألمانية خطرًا في خرق القانون الإنساني الدولي، "فإننا سنتدخل بالتأكيد ولن نقوم، بطبيعة الحال، بتسليم أسلحة".

واختتم فاديفول بالقول إن المستشار ميرتس وهو شخصيًا "لفتا الانتباه إلى أن أسلوب إدارة الحرب كما يتم حاليًا في قطاع غزة، يُنظر إليه من جانبنا بانتقاد شديد، ونرى فيه خطرًا كبيرًا لوقوع انتهاكات"، مشيرًا إلى أنه إذا أصبح هذا الخطر ملموسا، فإن ذلك سيكون عنصرًا حاسمًا في المشاورات المستقبلية بشأن شحنات الأسلحة داخل مجلس الأمن الاتحادي الذي يعقد جلساته بسرية.