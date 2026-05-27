الصين تأمل أن تتمكن أطراف حرب إيران من التوصل لحل وسط

عبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الثلاثاء عن ​أمله في أن تلتزم أطراف النزاع ‌في الشأن الإيراني بالسعي نحو وقف إطلاق النار، وأن تستمر في التقارب والتوصل إلى ​حلول وسط.

وأعلنت إيران في وقت ​سابق اليوم أن الولايات المتحدة انتهكت ⁠وقف إطلاق النار بعد أن شنت ​الأخيرة ما وصفته بضربات دفاعية في جنوب ​إيران، بينما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التفاوض على اتفاق لوقف النزاع قد "يستغرق ​بضعة أيام".

وقال وانغ لصحفيين في ​مقر الأمم المتحدة بنيويورك بعد ترؤسه اجتماع مجلس ‌الأمن ⁠المكون من 15 عضوا "نأمل أن تلتزم الأطراف المعنية بالسعي نحو وقف إطلاق النار وأن تواصل التقارب فيما بينها، حتى ​يعود السلام ​إلى ⁠الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن".

وأضاف وانغ "مثلما قلنا سابقا.. لا ​يمكن حل القضايا العالقة بين ​عشية ⁠وضحاها".

وتابع "مع ذلك، فإن كل خطوة إلى الأمام في المفاوضات تزيد من الأمل في ⁠السلام، ​وإنهاء النزاع أبكر يوما ​يعني تقليل الخسائر في صفوف المدنيين".