الهند: مقتل امرأة وابنها إثر سقوطهما في بئر في لاليتبور بولاية أتر برديش

قال مسؤول في الشرطة الهندية إن امرأة (26 عاما) وابنها (ثلاثة أعوام) لقيا حتفهما اليوم الثلاثاء، بعد سقوطهما بطريق الخطأ في بئر بقرية في منطقة تلبيهات في لاليتبور بولاية أتر برديش الهندية.

ووفقا للتحقيق الأولى، توجهت المرأة نحو الحقول في حوالي الساعة الثالثة صباحا مع ابنها لقضاء حاجتها، وسقطت عن طريق الخطأ في البئر مع الطفل، مما أدى إلى وفاتهما، حسبما قال أشيش ميشرا، الشرطي بالمنطقة.

وأضاف أنه فور ورود معلومات تفيد بأن جثتي امرأة وطفل تطفوان في بئر، وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، وأخرجت الجثتين وتم التعرف عليهما على أنهما امرأة تدعى راني وطفلها الصغير.