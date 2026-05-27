مجلس الأمن الدولي يندد بالهجوم على محطة براكة النووية في الإمارات

ندد ​مجلس الأمن ‌الدولي اليوم ​الثلاثاء ​بالهجوم الذي استهدف ⁠محطة ​براكة ​النووية في الإمارات، مشيرا ​في ​بيان له إلى ‌أن ⁠هذا الهجوم يشكل ​انتهاكا ​للقانون ⁠الدولي.

ولم يحمّل ​المجلس ​أي ⁠جهة مسؤولية ⁠هذا ​الهجوم.