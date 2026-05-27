السعودية والأمم المتحدة تقودان برنامجاً تنفيذياً لتعزيز حماية النازحين باليمن

وقَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين -عبر الاتصال المرئي- برنامجاً تنفيذياً مشتركا لتعزيز خدمات الحماية للأسر النازحة واللاجئة في اليمن.

ومن المقرر أن يستفيد نحو 44ألفا و722فردا فردٍ من البرنامج بقيمة إجمالية تتجاوز (3) ملايين دولار أمريكي، في حين مثل الجانبين في التوقيع، المهندس أحمد البيز، مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج في مركز الملك سلمان للإغاثة، وخالد خليفة، المستشار الأول والممثل لدى دول مجلس التعاون الخليجي في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدكتور خالد خليفة.

في الإطار ذاته، يقدم البرنامج المساعدة القانونية للنازحين واللاجئين، والمساعدة في العودة الطوعية للاجئين وتوفير خدمات الرعاية الصحية لهم وذلك في مناطق (عدن، وأبين، والضالع، والبيضاء، والحديدة، والجوف، والمحويت، وأمانة العاصمة، وعمران، وذمار، وحضرموت، وحجة، وإب، ولحج، ومأرب، وريمة، وصنعاء، وشبوة، وتعز).

ويأتي ذلك امتداداً للجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة، لتوفير متطلبات العيش الكريم للاجئين والنازحين في مختلف بيئات اللجوء.