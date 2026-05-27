هيئة بحرية: ناقلة أبلغت عن انفجار في جانبها قبالة سواحل عمان

ذكرت هيئة ​عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء أن ‌ناقلة نفط أبلغت عن انفجار عند جانبها الأيسر من الخارج، وذلك على بعد 60 ميلا بحريا من العاصمة العمانية ​مسقط.

وأكدت الهيئة سلامة السفينة أولمبيك لايف وطاقمها، ​على الرغم من إبلاغ الناقلة عن تسرب ⁠كمية من الوقود إلى المياه. وأشارت إلى أن ​سبب حدوث الانفجار لا يزال مجهولا.

وأظهرت بيانات تتبع السفن ​من منصة مارين ترافيك أن ناقلة النفط العملاقة المملوكة لشركة يونانية كانت تبحر بالقرب من مسقط في حدود الساعة ​0700 بتوقيت جرينتش، في طريقها للخروج من خليج ​عمان، ولم تكن محملة بأي شحنة.



وذكرت شركة سبرينجفيلد للشحن، وهي المدير ‌الفني ⁠للسفينة، أن الناقلة تعرضت لاصطدام بجسم مجهول حوالي الساعة 09:20 بتوقيت جرينتش، إلا أنها ظلت مستقرة وقادرة على العمل.

وأضافت الشركة في بيان لرويترز "أظهر التقييم الأولي ​وجود أضرار ​في أحد ⁠خزانات الوقود. وقد لوحظ وجود بقعة زيتية في الماء بعد الحادث"، مشيرة إلى ​أنه تسنى احتواء التسرب منذ ذلك ​الحين.

ووفقا ⁠لموقع مؤسسة أوناسيس، فإن السفينة مملوكة لشركة أولمبيك شيبنج اند مانجمنت التي مقرها أثينا، وهي الشركة التي ⁠خلفت ​شركة أولمبيك مانجمنت التي أسسها ​قطب الشحن الراحل أرسطو أوناسيس.