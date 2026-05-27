كندا تفرض حظرا على السفر بسبب فيروس إيبولا

قالت كندا اليوم الثلاثاء إنها ستفرض حظرا مؤقتا على دخول المقيمين من ​ثلاث دول أفريقية وسط تفشي فيروس إيبولا، ‌في حين صرح مصدر لرويترز بأن جزر الباهاما تعتزم اتخاذ خطوة مماثلة.

وقالت الحكومة الكندية إنها ستمنع المقيمين ​في جمهورية الكونجو الديمقراطية وأوغندا وجنوب ​السودان من دخول كندا لمدة 90 يوما ⁠اعتبارا من غد الأربعاء.

وأوضحت أن هذا الإجراء المؤقت ​يهدف إلى تقليل مخاطر دخول فيروس إيبولا وانتشاره ​داخل كندا.



وكانت واشنطن قد حظرت على غير المواطنين الذين سافروا إلى جمهورية الكونجو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب ​السودان في الأسابيع القليلة الماضية دخول الولايات ​المتحدة.

وجاء في بيان صادر عن وكالة الصحة العامة الكندية ‌أنه ⁠سيتعين على المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين والرعايا الأجانب الذين زاروا المناطق المتضررة خلال الأسابيع القليلة الماضية ولا تظهر عليهم أعراض، الخضوع للحجر الصحي ​لمدة 21 ​يوما اعتبارا ⁠من 30 مايو أيار.

من جهة أخرى، صرح مصدر مطلع لرويترز بأنه من ​المتوقع أيضا أن تعلن جزر الباهاما ​حظرا ⁠على دخول الأشخاص الذين سافروا إلى جمهورية الكونجو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.



وأضاف ⁠المصدر ​أن الحظر، الذي ستعلنه وزارة ​الصحة في الدولة الكاريبية، من المتوقع أن يظل ساريا لمدة ​30 يوما على الأقل.