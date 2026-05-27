كندا تفرض حظرا على السفر بسبب فيروس إيبولا

قالت كندا اليوم الثلاثاء إنها ستفرض حظرا مؤقتا على دخول المقيمين من ثلاث دول أفريقية وسط تفشي فيروس إيبولا، في حين صرح مصدر لرويترز بأن جزر الباهاما تعتزم اتخاذ خطوة مماثلة.
وقالت الحكومة الكندية إنها ستمنع المقيمين في جمهورية الكونجو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان من دخول كندا لمدة 90 يوما اعتبارا من غد الأربعاء.
وأوضحت أن هذا الإجراء المؤقت يهدف إلى تقليل مخاطر دخول فيروس إيبولا وانتشاره داخل كندا.
وكانت واشنطن قد حظرت على غير المواطنين الذين سافروا إلى جمهورية الكونجو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان في الأسابيع القليلة الماضية دخول الولايات المتحدة.
وجاء في بيان صادر عن وكالة الصحة العامة الكندية أنه سيتعين على المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين والرعايا الأجانب الذين زاروا المناطق المتضررة خلال الأسابيع القليلة الماضية ولا تظهر عليهم أعراض، الخضوع للحجر الصحي لمدة 21 يوما اعتبارا من 30 مايو أيار.
من جهة أخرى، صرح مصدر مطلع لرويترز بأنه من المتوقع أيضا أن تعلن جزر الباهاما حظرا على دخول الأشخاص الذين سافروا إلى جمهورية الكونجو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وأضاف المصدر أن الحظر، الذي ستعلنه وزارة الصحة في الدولة الكاريبية، من المتوقع أن يظل ساريا لمدة 30 يوما على الأقل.