دبلوماسيون يدعون روسيا لحماية مجتمع المثليين

دعا دبلوماسيون من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا، في بيان مشترك، اليوم السبت، الحكومة الروسية إلى حماية حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس.

ودعوا في البيان "الاتحاد الفيدرالي الروسي إلى التمسك بالتزامه المعلن بحماية حقوق جميع المواطنين، بما في ذلك مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائي الجنس".

كما انضمت السفارة البريطانية إلى السفارة الأمريكية في رفع علم قوس قزح لحركة فخر، التي تمثل مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائي الجنس، وهي خطوة تنتقدها روسيا باعتبارها تنتهك قانونها ضد الترويج العام للمثلية الجنسية.

وقالت السفارة الأمريكية إنها كانت ترفع علم قوس قزح بمناسبة ذكرى رفعه لأول مرة في موكب فخر للمثليين في سان فرانسيسكو قبل أكثر من 4 عقود، في عام 1978.

ورد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين على الموكب بقوله "إن أي دعاية للأقليات الجنسية غير التقليدية في بلادنا محظورة بموجب القانون"، وفقًا للتصريحات التي نقلتها وكالة أنباء إنترفاكس الروسية.

وتعرضت القيادة الروسية منذ فترة طويلة لانتقادات دولية بسبب سياستها للتحريض على الكراهية ضد الأقليات الجنسية، التي يقول نشطاء حقوقيون إنها لا تحصل على حماية ضد العنف في البلاد.

وواصل البيان المشترك الموجه لروسيا "للأسف، لا يزال أفراد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائي الجنس في جميع أنحاء العالم يواجهون العنف والمضايقة والتمييز بسبب وضعهم هذا، وغالبًا ما تتغاضى سلطات إنفاذ القانون عن خطاب الكراهية وجرائم الكراهية التي لا تزال سائدة في العديد من البلدان".