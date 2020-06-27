إندونيسيا تسجل 1385 إصابة و37 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إندونيسيا، اليوم السبت، 1385 إصابة و37 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المدير العام لجهاز مكافحة الأمراض والوقاية منها في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو - خلال مؤتمر صحفي ، نقلته صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية - إن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 52 ألفًا و812 إصابة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2720 حالة وفاة.

ونوه يوريانتو بأن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ 21 ألفًا و909 أشخاص، لافتًا إلى أن أعلى عدد إصابات تم تسجيله خلال الـ24 ساعة الماضية كان في إقليم جاوا بـ277 حالة، وبعدها العاصمة جاكرتا بـ203 حالات، أما جزيرة بالي السياحية سجلت 106 إصابات.