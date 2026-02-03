إضراب موظفي القطاع العام في اليونان احتجاجا على خفض الأجور

تنظم نقابة العاملين في القطاع العام باليونان إضرابا عن العمل، اليوم الثلاثاء، يستمر ثلاث ساعات، وذلك في منطقة أثينا الكبرى، للمطالبة بإلغاء تخفيضات كبيرة في الأجور تم فرضها منذ أكثر من عقد خلال أزمة الديون الحكومية.

كما تطالب النقابة بزيادة المرتبات.

وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية أن العاملين يطالبون بإعادة البدلات الخاصة بعيد الميلاد وعيد الفصح وعطلات الصيف، التي تعادل جميعها رواتب شهرين إضافيين- وتم إلغاؤها بالنسبة للعاملين في القطاع العام وليس الخاص- وفقا لتخفيضات في الانفاق خلال عام 2012.

يذكر أن النقابة اتخذت إجراء قانونيا أمام أعلى محكمة إدارية في البلاد، مجلس الدولة، للمطالبة بإعادة تطبيق ما يطلق عليه مرتبات الـ13 و الـ14.

وقالت النقابة إنه سيتم تنظيم الإضراب بداية من الثانية عشرة ظهر اليوم، وحتى الثالثة عصرا، بالتوقيت المحلي، وسينظم العاملون المشاركون مسيرة احتجاجية خارج مجلس الدولة بوسط أثينا لمطالبة القضاه تسريع إصدار قرار بشأن هذه القضية.