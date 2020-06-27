بولندا تنهي آخر أيام الحملة الرئاسية للانتخابات المقررة الأحد المقبل

استغل المرشحون للرئاسة في الانتخابات التي ستجري يوم الأحد، المقبل في بولندا الساعات الأخيرة من حملاتهم الانتخابية للقاء الناخبين في معاقلهم اليوم الجمعة.

وفى منتصف ليلة الجمعة، سيتم حظر نشر استطلاعات الرأى والحملات الانتخابية للمرشحين الأحد عشر للرئاسة. فيما تنتنهي فترة الصمت الانتخابي في تمام الساعة التاسعة مساء من يوم الأحد عندما تغلق مراكز الاقتراع أبوابها وتنشر نتائج استطلاعات الرأي .

وقام الرئيس الحالي أندريه دودا بجولة في بلدات صغيرة في منطقة غرب بولندا الكبرى، قبل أن يسافر إلى سيليزيا؛ حيث أكمل يومه في المساء بزيارة ستاري ساشيز في بولندا الصغرى, المنطقة التي يتركز فيها كبار مؤيديه.

وفي أحد خطاباته الأخيرة في حملته الانتخابية، وعد دودا بحماية إنجازات السياسة الاجتماعية للحكومة التي يديرها حزب القانون والعدالة، الحزب المحافظ الحاكم الذي يدعم الرئيس الحالي.

كما اختتم عمدة العاصمة وارسو، رافال ترزاسكوفسكى المنافس الرئيسى لدودا مرشح حزب "المنتدى المدني" المعارض المنتمي لتيار الوسط، حملته الانتخابية وسط أقوى مناطق تأييده بحشد انتخابي فى احدى الساحات الرئيسية فى العاصمة البولندية .

وقال ترزاسكوفسكي، مكرراً شعار حملته الانتخابية: "اليوم، الغالبية العظمى من المجتمع تريد ببساطة التغيير".

ومن غير المتوقع أن يضمن أي مرشح نسبة الـ 50 في المائة زائد صوت واحد اللازمة لضمان الرئاسة في الجولة الأولى.