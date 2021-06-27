غلق مركز علاج طبيعي بالمحلة لإدارته بدون ترخيص

قرر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الأحد، غلق مركز علاج طبيعي بمدينة المحلة لتشغيله وإدارته بدون ترخيص، والتحفظ على أدوية مهربة غير مصرح لها بوزارة الصحة بقصد الإتجار.

وتلقى حميدة تقريرًا يتضمن تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر بالمديرية، برئاسة الدكتور حامد محمود مدير الإدارة والتفتيش الصيدلي بالمديرية؛ لفحص الشكاوى المقدمة ضد المركز، وأشار التقرير إلى أن المركز يعمل بدون تراخيص، وبدون قرار بمزاولة المهنة، إلى جانب العثور على كميات كبيرة من الأدوية يقوم صاحب المركز بالإتجار فيها.

وشنت اللجنة، المشكلة من العلاج الحر بقيادة الدكتور بيشوي سامي بالتنسيق مع التفتيش الصيدلي، حملة مكبرة على المركز يقودها الدكتور مهاب صلاح مفتش العلاج الحر، والدكتور محمود غازى مفتش الصيدلة، والدكتور محمد عليان مفتش الصيدلة.

وسفرت اللجنه عن ضبط أحد المراكز الطبية الغير مرخصة للعلاج الطبيعي والأمراض الجلدية، وتم تحرير محضر وجاري استكمال إجراءات الغلق، كما تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة وعمل محضر وتحريز هذه الأدوية.