محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق النووي في قطر

قال مستشار إعلامي للفريق النووي الإيراني، اليوم الاثنين، إن قطر ستستضيف محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.

وقال محمد ماراندي لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية: "إيران اختارت قطر لأنها دولة صديقة"، بحسب ما نقلت رويترز.

وكان الاتحاد الأوروبي وإيران قالا، السبت، إن استئناف المفاوضات بشأن الملف النووي سيتم في الأيام المقبلة، بعد توقفها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك خلال زيارة مفاجئة أجراها وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل لطهران.

وجاء إعلان بوريل ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في مؤتمر صحافي مشترك في طهران بعد اجتماع بينهما استمر ساعتين.

ولإحراز تقدم في هذه العملية، أوضح بوريل أن اتصالات "غير مباشرة" بين الولايات المتحدة وإيران ستتم سريعا "في بلد خليجي".

وقبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق 2015 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) مباحثات في فيينا تشارك فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.

وأتاح اتفاق 2015 الذي يسمى "خطة العمل الشاملة المشتركة"، رفع عقوبات كانت مفروضة على إيران مقابل تقييد أنشطتها وضمان سلمية برنامجها.

إلا أن إدارة ترامب أعادت فرض العقوبات الأمريكية إثر انسحابها من الاتفاق، ما أثار غضب إيران.