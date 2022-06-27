القضاء بعودة عمال مفصولين بشركة مواد عازلة للعمل في الإسكندرية

قضت المحكمة العمالية في الإسكندرية، اليوم الإثنين، برفض الدعوى المُقدمة من إدارة شركة للمواد العازلة، بفصل 8 عمال إثر الاحتجاجات التي حدثت خلال شهر فبراير الماضي، للمطالبة بتحسين أوضاعهم وصرف مستحقاتهم المتأخرة.

وقضت المحكمة باستمرار العمال في عملهم، مع إلزام الشركة بصرف مستحقاتهم، وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وتعود أحداث القضية إلى 19 فبراير الماضي، عندما فوجئ العمال بإدارة الشركة تمنعهم من الدخول، مُصدرةً منشور يقضي بإيقاف العمل بها، وتحسبًا لادعاء الإدارة امتناعهم عن العمل، حرر العمال محاضر إثبات حالة بأرقام 1991 وملحق رقم 122، وملحق آخر برقم 4 والثلاثة لسنة 2022 إداري الدخيلة.

وجاء بالتحقيقات القضائية أن إدارة الشركة استمرت في تصعيد خطواتها مع العمال، حيث أخطرتهم يوم 23 فبراير بفصل 8 من ممثلي العمال ومؤسسي اللجنة النقابية بشكل تعسف، وهو ما دعا إلى القضاء بالحكم المُقدم.