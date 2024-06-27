استطلاع: توقعات بحصول التجمع الوطني وحلفائه على 36% من أصوات الناخبين بفرنسا

من المتوقع أن يحصل حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان وحلفاؤه على 36% من أصوات الناخبين، في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية بفرنسا، وفقا لاستطلاع الرأي الذي أوردته وكالة بلومبرج للانباء.

وجاءت النتائج التي نشرت اليوم الخميس، بحسب ما ورد في استطلاع لنوايا التصويت، أجراه معهد "إيبسوس" لاستطلاعات الرأي لصالح صحيفة لوموند، ومعهد مونتين، ومعهد الدراسات السياسية بباريس، والتلفزيون الفرنسي، وراديو فرانس، ومؤسسة جان جوريس.

وارتفعت نسبة حزب "التجمع الوطني" من نوايا التصويت بواقع 5ر0 نقطة منذ إجراء الاستطلاع السابق.

ومن المتوقع أن يحصل تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" الذي يضم أحزابا يسارية، على 29% من الاصوات، بانخفاض قدره 5ر0 نقطة.

في الوقت نفسه، حافظت الكتلة الوسطية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على نسبة 5ر19% من الاصوات.

وشمل استطلاع "إيبسوس" آراء 11 ألفا و820 شخصا بالغا مسجلين للتصويت عبر الإنترنت، وأجري خلال الفترة من 21 وحتى 24 من يونيو؛ بهامش خطأ يتراوح بين 2ر0 و1ر1 نقطة.

وأعلن الرئيس ماكرون حل الجمعية الوطنية، في وقت سابق الشهر الجاري، ودعا إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعدما منيت مجموعته بهزيمة في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت خلال الشهر الجاري.

ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية في 30 يونيو الجاري، والثانية في السابع من يوليو.