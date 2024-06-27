العثور على قنبلة يدوية بمحيط منزل نتنياهو

أفادت الشرطة الإسرائيلية، مساء يوم الخميس، بالعثور على قنبلة دخان موصولة ببطارية في محيط منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيسارية.

وأضافت القناة 14 العبرية، أن الأمر خطير بالفعل، حيث عثر ضباط شرطة محطة الخضيرة الذين كانوا يقومون بمسح أولي لمكان المظاهرة المخطط لها هذا المساء من قبل متظاهرين يساريين أمام منزله، على القنبلة اليدوية، مشيرة إلى أن قنبلة الدخان جاهزة للاستخدام، بحسب ما نقله موقع "روسيا اليوم".

وأشارت القناة العبرية إلى استدعاء خبير إلى مكان الحادث، إذ أكد أنها كانت قنبلة دخان متصلة بصمام تنشيط وتم التعامل معها على الفور.

وتشهد عدة مناطق في إسرائيل خاصة في تل أبيب، تظاهرات وإغلاق شوارع مركزية منذ صباح الخميس، الأمر الذي تسبب في ازدحام مروري.

ويتوقع أن تتصاعد هذه الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية والمطالبة بإعادة المحتجزين في قطاع غزة.

ودعا منظمو الاحتجاجات إلى تنظيم تظاهرات مقابل منازل وزراء وأعضاء كنيست من حزب الليكود ومقابل المنزلين الخاصين لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في القدس وقيسارية.