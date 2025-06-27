بريطانيا تتراجع عن مشروع لنقل الكهرباء عبر كابلات بحرية من المغرب

قال مسؤولون بريطانيون في قطاع الطاقة، اليوم الخميس، إن بلادهم تراجعت عن مشروع لنقل الكهرباء المولدة من رياح وشمس شمال أفريقيا عبر كابلات بحرية، وبسبيلها إلى التحول لمشاريع أخرى تعتبر أقل خطورة .

وقالت وزارة أمن الطاقة البريطانية، في بيان، إن بريطانيا لن تواصل دعم المشروع البالغ قيمته 33 مليار دولار بسبب "مستوى مرتفع من المخاطر ينطوي عليها المشروع، متعلقة بكل من النقل والأمن".

وكان قد تم الإعلان عن مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة في عام 2021 من جانب شركة "إكس لينكس" البريطانية، ضمن جهود لإنشاء شبكة طاقة عالمية ونقل الكهرباء من المناطق التي تكون فيها تكلفة الإنتاج منخفضة إلى الأسواق ذات الطلب المرتفع.

وقالت شركة إكس لينكس إن المشروع كان من شأنه توفير ما يعادل 8% من احتياجات بريطانيا الحالية من الكهرباء، أي ما يكفي لتغطية نحو 7 ملايين منزل.

وقال وزير الطاقة البريطاني مايكل شانكس في بيان: "هناك بدائل أقوى ينبغي أن نركز اهتمامنا عليها"، مشيرا إلى ما وصفه بمخاطر ينطوي عليها المشروع بالنسبة لدافعي الضرائب والمستهلكين.