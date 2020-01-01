هيئة: حالات الإصابة بكورونا في أمريكا بلغت 4 ملايين و163892 حالة

امرأة تضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا في هيوستون بولاية تكساس الأمريكية يوم 24 يوليو 2020. تصوير: ادريس لطيف - رويترز.

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الأحد أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى أربعة ملايين و163892 بزيادة 64582 حالة عن الإحصاء السابق في حين زاد عدد الوفيات 929 ليصل الإجمالي إلى 145942 حالة.

وأعلنت المراكز الأمريكية عن إجمالي الإصابات والوفيات بمرض كوفيد-19، الذي يصيب الجهاز التنفسي ويسببه فيروس كورونا المستجد، حتى الساعة الرابعة عصر يوم 25 يوليو تموز بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك مقارنة بتقريرها السابق الذي صدر قبل يوم واحد.

ولا تعكس أرقام مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة الإحصائيات التي تسجلها كل ولاية على حدة.