الجيش الليبي: دعمنا القوات المنتشرة في سرت والجفرة والهلال النفطي

المسماري: مصراتة تحولت لقاعدة إدارية متقدمة للجيش التركي.. ورصدنا نقل المرتزقة من طرابلس إلى تاورغاء

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إحكام الدفاعات غرب مدينة سرت، وذلك في ضوء استمرار الحشد من جانب ميليشيات حكومة فايز السراج وتركيا.

واتهم المسماري، في لقاء مع قناة "العربية"، اليوم الإثنين، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالسعي لفرض الأمر الواقع عبر الدفع بمزيد من الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا.

وقال المسماري إن الجيش قام بتدعيم خطوط القتال غرب سرت، إضافة لتدعيم القوات المنتشرة في مدن سرت والجُفرة ومنطقة الهلال النفطي.

وأضاف: "لدينا القدرات الكافية من الناحية العسكرية، وخاصة بعد المعالجات الأخيرة في محاور القتال، بتدعيم خطوط الدفاع غرب مدينة سرت بمسافة كافية، خطوط الدفاع جيدة جداً، وتدعيم كافة القوات الموجودة هناك، بكافة صنوف الأسلحة، والتي كان آخرها هو منظومة الدفاع الساحلية، الخاصة بمكافحة السفن بجميع أنواعها، سواء كبيرة أو صغيرة".

وأوضح أن القيادة العامة للقوات المسلحة والقائد العام المشير خليفة حفتر يشرف شخصياً على كل تحركات قواتنا، وعلى كل وسائل الدعم، ووسائل القتال التي تم نقلها إلى منطقة الجفرة ومنطقة سرت ومنطقة الهلال النفطي بالكامل.

وأكد المسماري أنه يتم نقل المرتزقة السوريون من طرابلس إلى تاورغاء، مضيفاً أن "مصراتة تحولت لقاعدة إدارية متقدمة للجيش التركي"، مشددا على أن الجيش الوطني الليبي لا يزال يطالب القوى الليبية "بحل سياسي يتفق عليه الجميع".

في غضون ذلك، استهدفت مدفعية الجيش الوطني الليبي، 3 سيارات استطلاع مسلحة تابعة لتشكيلات حكومة فايز السراج، حاولت التقدم باتجاه مواقع وتمركزات قوات الجيش غرب مدينة سرت.

كما أكدت مصادر عسكرية أن الطيران الحربي للجيش الليبي "دمر 3 دبابات تركية كانت تتحرك في محيط منطقة الوشكة غرب سرت".

من ناحية أخرى، أعلن ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة، أمس، توجه رئيسة خالد المشري على رأس وفد من المجلس إلى المغرب، ويأتي ذلك بعد ساعات من وصول رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح إلى المغرب.

وفي روما، اعتبر وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو أن العملية السياسية ستكون بالتأكيد معقدة في ليبيا، مؤكداً أن إصلاح عائدات النفط في ليبيا سيكون أمر حاسم بالنسبة للهدنة.

وقال دي مايو إن وقف إطلاق النار مع ذلك يمر عبر شيء واحد: هذا يعني إعادة تصدير النفط من ليبيا، مضيفاً: "أعلم أنه موضوع صعب"، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".