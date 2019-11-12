مقتل متظاهرين اثنين وإصابة العشرات في اضطرابات جديدة بالعراق

أعلن الدكتور علي البياتي عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق اليوم الاثنين أن متظاهرين اثنين قتلا، وأصيب العشرات خلال المشاركة في احتجاجات الليلة الماضية.

وقال البياتي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن "فرق المفوضية رصدت مقتل متظاهرين اثنين وإصابة العشرات، بعد استخدام القوات العراقية العنف المفرط ضد المتظاهرين الذين خرجوا الليلة الماضية في ساحة التحرير ومناطق متفرقة من البلاد للمطالبة بتحسين وضع الكهرباء وإحالة الفاسدين إلى القضاء".

ووصف المصادمات التي وقعت الليلة الماضية بأنها "تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ومعايير الأمم المتحدة لإنفاذ القانون، وتجاوزا لحقوق التظاهر السلمي".

وطالب الحكومة بإجراء تحقيق عاجل حول هذه الأحداث وتقديم المقصرين للعدالة، واتخاذ أقصى درجات ضبط النفس وإيقاف أي عنف، كما حث على "تركيز القوات الأمنية على دورها في حماية المتظاهرين".

من جانب آخر، تجددت المظاهرات الاحتجاجية اليوم الاثنين في شوارع ساحة التحرير ببغداد ومحافظات كربلاء والناصرية والبصرة وديالى للمطالبة بتحسين وضع الطاقة الكهربائية.

وأغلق المتظاهرون عددا من الطرق والجسور وأحرقوا الإطارات في الشوارع، ما أدى إلى إرباك واختناقات في حركة المرور في الشوارع.