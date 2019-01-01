يكافح رجال الإطفاء في شمال شرقي روسيا، اليوم الثلاثاء، ألسنة اللهب التي امتدت عبر أكثر من 5000 كيلومتر مربع، أو ضعف مساحة لوكسمبورج، وفقا لمسؤولي الغابات.



وعرضت وسائل الإعلام الروسية منذ أيام صورا لمدينة ياكوتسك السيبيرية، من بين أماكن أخرى في جمهورية ساخا "ياقوتيا" التي تضمها، وهي غارقة في الدخان الكثيف.



وقدرت هيئة الدفاع المدني الأضرار التي لحقت بالجمهورية حتى الآن بأكثر من مليار روبل (حوالي 13.5 مليون دولار).



وتدمر حرائق الغابات الشديدة مساحات شاسعة من روسيا، وتم نشر إجمالي أكثر من 5000 شخص وحوالي 30 طائرة إطفاء في أنحاء روسيا اليوم لمكافحة ما يقرب من 200 حريق.



وتنتشر الحرائق في روسيا في الصيف، لكن الخبراء يقولون إن تغير المناخ يؤجج الحرائق على نطاق أوسع.