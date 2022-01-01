تامر عاشور يطلق أغنيته الجديدة «هي الناس» عبر يوتيوب

أطلق الفنان تامر عاشور أحدث أغنياته باسم «هي الناس».

الأغنية تعاون فيها تامر عاشور مع الشاعر الغنائي أحمد المالك الذي كتب الكلمات ومن ألحان محمد خلف وتوزيع أنور عمر والميكس والماستر لصقر.

وتعد الأغنية الجديدة الجديدة هي أولى الأغنيات التي يطلقها على طريقة السينجل خلال موسم الصيف الذي أعد له خطة غنائية مميزة.

ومن المقرر أن يبدأ تامر عاشور خلال الفترة القادمة سلسلة مميزة من الحفلات الغنائية التي اتفق على إقامتها في مصر وعدد من دول الوطن العربي.

وكانت آخر حفلات تامر عاشور خلال الفترة الماضية بالسعودية وحقق بها نجاحا كبيرا وشهد الحفل تواجدا جماهيريا كبيرا.