أوكرانيا تنقل صادراتها من الحبوب عبر طرق بديلة حال استمرار قصف موانئها

قال وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، إن أوكرانيا ستورد المنتجات الزراعية للأسواق الأجنبية عبر طرق بديلة، إذا استمرت روسيا في قصف البنية التحتية للموانئ.

وأضاف كوبراكوف: "سننتقل إلى الخطة البديلة إذا استمرت روسيا في قصف البنية التحتية للموانئ، والتي استخدمناها بالفعل من قبل، أي أننا سنستخدم قناة نهر الدانوب، والسكك الحديدية ونشحن أكبر قدر ممكن من الحبوب".

وأشار إلى أنه سيتم تصدير المنتجات الزراعية عن طريق السكك الحديدية عبر بولندا وسلوفاكيا والمجر، بحسب وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية.

وقال كوبراكوف: "هذا يعني أننا سنستخدم كل ما هو متاح.. وسنستخدم أيضا الشاحنات. لقد فعلنا الكثير من أجل ذلك."