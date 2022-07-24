بوروسيا دورتموند يعلن نجاح عملية جراحية لمهاجمه هالر

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الأربعاء، نجاح العملية الجراحية التي خضع لها مهاجم الفريق الإيفواري سيباستيان هالر.

وكان نادي بوروسيا دورتموند قد أعلن تعاقده مع هالر في وقت سابق، وأظهرالفحص الطبي الذي خضع له هالر وجود ورم بالخصية.

وقال سيباستيان كيل، المدير الرياضي بنادي بوروسيا دورتموند، في تصريحات تليفزيونية اليوم الأربعاء: " العملية تمت بشكل جيد للغاية، وهو في مسار جيد من أجل العودة إلى الملاعب."

وتابع: " يتم مناقشة العديد من الأمور الآن، لكن يمكنني أن أؤكد شيئا واحدا هو أن سيباستيان سيغيب لمدة أشهر قليلة".

ويبدأ الموسم الجديد من الدوري الألماني في الخامس من أغسطس المقبل، فيما تُقام منافسات الدور الأول من كأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني مطلع الأسبوع المقبل .