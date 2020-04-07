 القبض على المتهم بهتك عرض طفلة في العجوزة - بوابة الشروق
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القبض على المتهم بهتك عرض طفلة في العجوزة

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد السلام
نشر في: الأربعاء 27 يوليه 2022 - 1:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 يوليه 2022 - 1:40 ص

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على الشاب المتهم بالتحرش وهتك عرض طفلة بدائرة قسم شرطة العجوزة، وتبين أنه يعاني من اضطرابات عقلية وضمور بالمخ.

وتلقى قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، للتحرش وهتك عرضها، وتزامن مع ذلك رصد تداول الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، تمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتبين أنه يعاني من مرض عضوي اضطرابات عقلية وضمور بالمخ.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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