شركات السياحة تطالب بتخصيص نصف مليون تأشيرة لموسم العمرة الجديد

«القطان»: زيادة التأشيرات تخفض الأسعار وتشجع المواطن على السفر عبر القنوات الرسمية

طالبت شركات السياحة المصرية المنظمة لرحلات السياحة الدينية «الحج والعمرة»، بتخصيص نصف مليون تأشيرة على الأقل لموسم العمرة الجديد قبل إقرار الضوابط المنظمة من وزارة السياحة والأثار، مؤكدين أن زيادة عدد التأشيرات تساهم فى تقليل سعر البرامج كما تجعل غالبية المعتمرين يسافرون عبر البوابة المصرية للعمرة، بعيدا عن طرق السفر الأخرى التى قد تعرضهم للنصب.

ومن المقرر أن تبدأ المملكة العربية السعودية من يوم 30 يوليو الجارى فى استقبال المعتمرين من خارج المملكة العربية السعودية.

وجددت شركات السياحة مطالبتها بضرروة بدء موسم العمرة الجديد مبكرا للحاق برحلات عمرة المولد النبوى الشريف نظرا لوجود طلبات كثيرة مؤجلة لدى جموع المصريين، مشددين على أن التأخير فى بدء الموسم مبكرا سيضيع على الدولة ملايين الجنيهات جراء تنظيم السماسرة رحلات غير شرعية بعيدا عن بوابة العمرة المصرية التى لها حق الموافقة على تنظيم الرحلات فقط وفقا للقانون، وذلك بعد إعلان المملكة العربية السعودية، بدء استقبال المعتمرين من خارج المملكة مع بداية من شهر المحرم المقبل.

وتأمل شركات السياحة أن تشهد الأيام القادمة أخبارا سارة وانفراجة تخص فتح باب العمرة مبكرا أمام الشركات، حيث يتم التجهيز من الآن، لموسم العمرة وإصدار الضوابط المنظمة.

وتشير المعلومات إلى أن هناك لقاء جرى خلال الأيام الماضية بين مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وخالد العنانى وزير السياحة والآثار، عرض فيه الأخير صورة كاملة عن ملف العمرة وما تم خلال الموسم الماضى، خاصة فيما يتعلق بالسفر خارج منظومة بوابة العمرة المصرية.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الوزارية العليا للحج والعمرة بمجلس الوزراء، اجتماعا هاما لمناقشة ملف العمرة من كل الجوانب، ومنها زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا وتداعياتها وستحدد اللجنة أعداد المعتمرين خلال هذا الموسم، والتى ستكون بحسب المعلومات الأولية «مرضية بشكل كبير للجميع سواء شركات السياحة أو المواطنين».

قال وجيه القطان عضو غرفة شركات السياحة إن كل المؤشرات تؤكد أن إجراءات موسم العمرة لهذا العام ستبدأ مبكرا، معبرا عن أمله فى أن تفتح وزارة السياحة والآثار، باب تسجيل أسماء شركات السياحة الراغبة فى تنظيم برامج العمرة خلال شهر أغسطس المقبل، والجدول الزمنى لتوثيق عقود وكالة العمرة لشركات السياحة المنظمة للرحلات فضلا عن الضوابط المنظمة لموسم العمرة للعام الهجرى الجديد 1444.

وبحسب القطان من المقرر أن تحدد اللجنة العليا للحج، أعداد تأشيرات العمرة التى سيتم تنظيمها بمصر هذا العام، وفقا للوضع الوبائى لفيروس كورونا محليا وعالميا، فضلا عن نسب الإصابات بالفيروس فى مصر والسعودية، إضافة إلى النواحى الاقتصادية.

وطالب بضرورة تخصيص 500 ألف تأشيرة على الأقل لموسم العمرة الجديد قبل إقرار الضوابط المنظمة من وزارة السياحة والآثار.. مؤكدا أن زيادة عدد التأشيرات سيؤدى إلى تقليل سعر البرامج كما سيجعل غالبية المعتمرين يسافرون عبر البوابة المصرية للعمرة، بعيدا عن طرق السفر الأخرى التى قد تعرضهم للنصب، متوقعا أن تتراوح أسعار برامج عمرة المولد النبوى للمستوى الاقتصادى التى يبلغ مدتها 15 يوما ما بين 25 و28 ألف جنيه، لافتا إلى أن موسم عمرة المولد النبوى من المواسم التى يرغب آلاف المصريين فى السفر خلالها لأداء العمرة.

كان عدد من شركات السياحة طالبوا مؤخرا بضرورة بدء موسم العمرة المقبل مبكرا، عقب انتهاء موسم الحج مباشرة، لاسيما أن أعداد المعتمرين المصريين الذين أدوا العمرة خلال الموسم المنقضى كانت قليلة للغاية، وهو ما أدى إلى سعى عدد كبير من المواطنين للحصول على تأشيرة العمرة الافتراضية b2 c لأداء مناسك العمرة من خلال أحد السماسرة أو الشركات التى تعمل فى هذا المجال، حيث تحرر هذه التأشيرات بهدف أداء العمرة من خلال السفر لدبى ترانزيت.