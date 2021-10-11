ألفابيت تعلن تراجع دخلها خلال الربع الثاني

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أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية ألفابيت عن أرباحها خلال الربع الثاني من العام التي تراجعت مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي جاءت أدنى من التوقعات.

وبلغت أرباح الشركة 16 مليار دولار، بما يعادل 21ر1 دولار للسهم. وكانت الشركة قد حققت أرباحا بلغت 52ر18 مليار دولار، بما يعادل 36ر1 دولار للسهم، في الربع الثاني من العام الماضي.

وكان المحللون قد توقعوا أن تحقق الشركة 31ر1 دولار للسهم.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 6ر12% إلى 69ر69 مليار دولار، مقارنة بـ88ر61 مليار دولار في العام الماضي