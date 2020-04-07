قال الموزع أمير محروس، موزع أغنية «للّي»، إن الفنان محمد منير اتصل به هاتفيًا قبل رمضان بشهر، حتى يسمعه أغنية «للّي» ويطلب منه أن يعملا عليها سويًا، لافتًا إلى أن الكينج طلب منه العمل على الموسيقى الخاصة بها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الثلاثاء، أنه أعجب بالأغنية عندما سمعها وأخبره بأن المزيكا الخاصة بها جيدة، متابعًا: «قال لي أنا عاوز روحك أنت، وقلت له أنا خدامك عينيا الاثنين؛ لأنه أخويا الكبير».

وأشار إلى أنه أخبر «منير» بأن لحن الأغنية فلكلور، وأجابه الفنان بأنه يعلم الأمر، معقبًا: «ده ميلودي الترعة، مش ميلودي بتاع حد، لو واحد بناي قاعد على الترعة ممكن يألف جملة زي دي أو أضعاف جمل زي دي».

وأوضح أنه عمل على الأغنية من وجهة نظر عام 2022، مضيفًا: «الكلام حلو أوي مينفعش حد يغنيه إلا محمد منير، لا يجرؤ أحد يغنيه إلا منير، وبعد نزول الأغنية باركت لأكرم والكينج من كل قلبي، والأغنية نجحت نجاحا كبيرا لمسته مع الناس».

وأكد أن ما حدث أمرًا بسيطًا وخاصة أن الفلكلور ملك للجميع، قائلًا: «الجملة الأولى في (للّي) و(ولد الهلالية) نفس الجملة، محمد المنير يغنيها من مفتاح معين من السلم الموسيقي، ومحمود المنسي من مفتاح تاني، لكن الجملة خضرة محمد خضر غنتها من 60 عاما».

وتابع: «المشكلة إن يوتيوب مبيعرفش أبوه، اللي يصحى من النوم الأول يحكم البلد، الشكوى مش معناه إنه على حق، الاثنين فنانين وأصدقائي وفي منتهى الاحترام في الدنيا، كلمت المنسي ثلث ساعة الصبح، وأثبت له بكل الطرق إنه فلكلور، لكنه قال أنا شايف إنه حقي ولن أتنازل عنه».