 بقيادة البدري.. الصفاقسي يختتم تدريباته قبل مواجهة الشرطة العراقي بالبطولة العربية - بوابة الشروق
الخميس 27 يوليه 2023 2:22 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ترى صفقة إمام عاشور جيدة لتدعيم صفوف الأهلي؟
النتـائـج تصويت

بقيادة البدري.. الصفاقسي يختتم تدريباته قبل مواجهة الشرطة العراقي بالبطولة العربية

محمد عاطف
نشر في: الخميس 27 يوليه 2023 - 2:01 ص | آخر تحديث: الخميس 27 يوليه 2023 - 2:01 ص

قاد المدرب المصري حسام البدري، مساء الأربعاء، تدريبات فريقه الصفاقسي التونسي استعدادًا لمواجهة الشرطة العراقي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ومن المقرر أن يواجه فريق الصفاقسي نظيره الشرطة العراقي، في السادسة من مساء اليوم الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الصفاقسي التونسي، بعض اللقطات من المران الأخير للفريق قبل مواجهة الشرطة في البطولة العربية.

ويتواجد الصفاقسي في المجموعة الأولى من البطولة العربية، إلى جانب اتحاد جدة والشرطة العراقي والترجي التونسي.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك