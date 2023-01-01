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قاد المدرب المصري حسام البدري، مساء الأربعاء، تدريبات فريقه الصفاقسي التونسي استعدادًا لمواجهة الشرطة العراقي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ومن المقرر أن يواجه فريق الصفاقسي نظيره الشرطة العراقي، في السادسة من مساء اليوم الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الصفاقسي التونسي، بعض اللقطات من المران الأخير للفريق قبل مواجهة الشرطة في البطولة العربية.

ويتواجد الصفاقسي في المجموعة الأولى من البطولة العربية، إلى جانب اتحاد جدة والشرطة العراقي والترجي التونسي.