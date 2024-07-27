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قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إن التحقيق الأولي للهجوم على منطقة مجدل شمس في الجولان يفيد بأنه تم تنفيذه بصاروخ واحد.

وأضاف في مؤتمر صحفي، مساء السبت، أنهم على اتصال مع السلطة المحلية في مجدل شمس بشأن ما جرى.

وأشار إلى أنه في الساعات الأخيرة، فإن وزير الدفاع يواف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي يجرون التقييمات بمشاركة رئيسي الشاباك والموساد والهيئة العامة للأركان، وهي لا تزال مستمرة.

وردا على سؤال عن إمكانية شن حرب على جبهة لبنان، أجاب بأنه يتم إجراء تقييمات في الوقت الحالي في خضم الحادث الخطير الذي يعتبر حادثة خطيرة.

ولفت إلى أن حزب الله يكذب وهو ينفي مسئوليته عن الهجوم، موضحًا أن الاستخبارات الإسرائيلية حمّلت حزب الله المسئولية.

ونوه بأن جيش الاحتلال سيتخذ كل الإجراءات اللازمة من أجل حماية الإسرائيليين.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بارتفاع عدد القتلى في مجدل شمس إلى ١٠ الذي وقع جراء هجوم صاروخي من لبنان.

واتهمت إسرائيل حزب الله بتنفيذ الهجوم، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن حزب الله يقف وراء إطلاق قذيفة صاروخية على ملعب كرة قدم في مجدل شمس بالجولان.

يأتي هذا فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسئولين قولهم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس اختصار زيارته لواشنطن في أعقاب أحداث مجدل شمس.

وكان حزب الله، قد نفى نفيا قاطعا مسئوليته عن الهجوم الذي استهدف منطقة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل وخلف قتلى من بين الإسرائيليين.

وقال حزب الله في بيان: «تنفي المقاومة الإسلامية في لبنان نفيا قاطعا الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل ‏إعلام العدو ومنصات اعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس».

وأضاف: «نؤكد أن لا علاقة ‏للمقاومة الاسلامية بالحادث على الإطلاق، وتنفي نفيا قاطعا كل الادعاءات الكاذبة بهذا ‏الخصوص»‏.