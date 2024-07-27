 «تغيرات فسيولوجية».. اتحاد الملاكمة يكشف سر جديد لاستبعاد يمنى عياد - بوابة الشروق
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«تغيرات فسيولوجية».. اتحاد الملاكمة يكشف سر جديد لاستبعاد يمنى عياد

محمد عاطف
نشر في: السبت 27 يوليه 2024 - 11:06 م | آخر تحديث: السبت 27 يوليه 2024 - 11:17 م

كشف عبدالعزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، سبب عدم اجتياز اللاعبة يمنى عياد الميزان المخصص للعب، والذي أدى لاستبعادها من أولمبياد باريس 2024.

وقررت اللجنة المنظمة لمنافسات الملاكمة بدورة الألعاب الأولمبية رقم 33 والمقامة بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل، استبعاد يمنى عياد لاعبة منتخبنا الوطني من منافسات وزن تحت 54 كجم.

وقال عبد العزيز غنيم في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: «تغيرات فسيولوجية وراء زيادة وزن يمنى عياد 700 جرام في ليلة واحدة».

وأتم: «يمنى عياد بطلة واعدة ولها مستقبل كبير، وهي أول لاعبة مصرية تتأهل للأولمبياد، ولا يجب قتلها نفسيا».


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