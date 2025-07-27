ضمن برامج وزارة الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، أجندة فعاليات ثقافية وفنية مكثفة هذا الأسبوع، تبدأ من اليوم الأحد وتستمر حتى السبت 2 أغسطس المقبل.

وتضم الأجندة عروضا مسرحية، أنشطة صيفية في المحافظات الساحلية، معارض فنية، وملتقيات ثقافية تستهدف دعم وتمكين الشباب، إلى جانب احتفاء خاص بالقامات الأدبية.

معرض "تجربة شخصية" يصل دمنهور

يستضيف قصر ثقافة دمنهور، في السادسة مساء اليوم الأحد، ثالث فعاليات مشروع "المعارض الطوافة"، من خلال المعرض الفني "تجربة شخصية"، بمشاركة الفنانات: منى القماح، وفاء زغلول، سارة عبد القادر، الدكتورة أميرة الهندوم، ودينا رحومة.

يقام المعرض في إطار خطة وزارة الثقافة لتنشيط الحركة التشكيلية بالأقاليم، ويستمر حتى نهاية الشهر الحالي.



الاحتفاء بتجربة الشاعر أمجد ريان

ويشهد قصر ثقافة الجيزة في السابعة مساء اليوم لقاء تكريم الشاعر والناقد الكبير د. أمجد ريان، ضمن برنامج "العودة إلى الجذور".

يدير اللقاء الأديب الدكتور ربيع شكري، ويتضمن حديثا عن السيرة الذاتية لريان، ويتخلله قراءات شعرية ومداخلات نقدية تسلط الضوء على مساهماته في تطوير الحركة الشعرية والنقدية، بمشاركة كل من الناقد الدكتور محمد سليم شوشة، والشاعرين فولاذ الأنور، وإيهاب البيشبيشي.

ثلاثة عروض بالمهرجان القومي للمسرح

تقدم هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع ثلاثة عروض في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته 18، ويشهد اليوم الأحد عرض "أول من رأي الشمس"، إخراج أحمد زكي، ويستمر حتى غدا الاثنين وذلك في التاسعة مساء على مسرح قصر ثقافة روض الفرج.



كما يستقبل مسرح السامر كل من عرض "شارع 19" للمخرج عمرو حسان، وذلك يومي 28 و 29 يوليو، وعرض "مرسل إلى"، إخراج محمد فرج، والمقرر عرضه يومي 31 يوليو و 1 أغسطس.

انطلاق صيف بلدنا بدمياط ورأس البر

تتواصل هذا الأسبوع فعاليات برنامج الأنشطة الصيفية بالمحافظات، ففي الإسكندرية يستمر مهرجان "صيف بلدنا" حيث يشهد شاطئ البوريفاج اليوم الأحد عرضا فنيا لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، كما تقدم فرقة أوبرا عربي عرضا فنيا بقصر ثقافة الأنفوشي، وتتواصل الفعاليات يومي الثلاثاء والأربعاء مع عروض فنية لفرقة الشرقية للفنون الشعبية.

وبدءا من الجمعة 1 أغسطس تنطلق فعاليات المهرجان في محافظات شرق الدلتا، حيث تستقبل الحديقة المركزية بدمياط الجديدة، عرضا فنيا لفرقة أوبرا عربي، وتقدم فرقتا الأنفوشي وكفر الشيخ للفنون الشعبية عروضا فنية على المسرح الروماني برأس البر بدمياط.

وفي محافظة مطروح، يشهد النادي الاجتماعي، يوم السبت، عرضا فنيا لفرقة سوهاج للفنون الشعبية.

أما في مدينة العلمين الجديدة، تتواصل فعاليات مهرجان "ليالينا في العلمين" يومي الخميس والجمعة، وذلك بمشاركة فرق: سوهاج للفنون الشعبية، الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، وقصور الثقافة لأغاني الشباب.

انطلاق ملتقى القاهرة الكبرى للفنون والحرف اليدوية

تنطلق في الواحدة ظهر غد الاثنين، فعاليات ملتقى "إقليم القاهرة الكبرى الأول للفنون والحرف اليدوية"، بقصر ثقافة روض الفرج.

يرأس الملتقى الدكتورة نهى نبيل، مدير عام إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وتقام فعالياته على مدار يومين، بمشاركة نخبة من الفنانين والحرفيين من محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، وبني سويف، ويتضمن ورشا متخصصة وعروضا فنية لتعزيز الهوية الثقافية ودعم الصناعات التقليدية.

القليوبية تحتضن الملتقى الثقافي الـ22 لشباب أهل مصر

وتستضيف محافظة القليوبية، بدءا من الثلاثاء، فعاليات الملتقى الثقافي الثاني والعشرين لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، ويقام بقصر العمال بشبرا الخيمة.

ويضم البرنامج ورشا فنية وحرفية، لقاءات تثقيفية، إلى جانب دوري ثقافي ورياضي، وزيارات ميدانية لأشهر الأماكن السياحية والأثرية، بمشاركة عدد من شباب وفتيات المحافظات الحدودية: شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد، مطروح، وأسوان، إلى جانب عدد من المشاركين من المناطق الآمنة بالقاهرة، والمحافظة المضيفة.

وتحفل أجندة الأسبوع أيضا بلقاءات تثقيفية وأدبية متنوعة، بالإضافة إلى استمرار ورشة الدراسات السينمائية المتخصصة بالأنفوشي، والعروض المجانية بقصر السينما، والأنشطة المعدة خصيصا للاحتفال بالعيد القومي للإسكندرية وذكرى ثورة 23 يوليو.