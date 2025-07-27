حماس: إنزال المساعدات جوا بغزة خطوة شكلية ومخادعة لتبييض صورة إسرائيل أمام العالم

قالت حركة حماس، اليوم الأحد، إن لجوء جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إنزال المساعدات جوا فوق مناطق بقطاع غزة "خطوة شكلية ومخادعة"، تهدف إلى "تبييض صورته أمام العالم، في ظل الإبادة الجماعية والتجويع اللذين تمارسهما تل أبيب بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني بالقطاع المحاصر.

وأكدت الحركة في بيان: "وصول الغذاء والدواء وتدفق المساعدات الإنسانية إلى شعبنا في قطاع غزة بشكل عاجل حق طبيعي، لوقف الكارثة الإنسانية التي فرضها الاحتلال النازي".

وتابعت: "لجوء الاحتلال إلى إنزال بعض من المساعدات جوا، ليس إلاّ خطوة شكلية ومخادعة لذر الرماد في العيون، تهدف إلى تبييض صورته أمام العالم، ومحاولة للالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني برفع الحصار، ومطالبات المجتمع الدولي بوقف التجويع".

ومساء السبت، سمح جيش الاحتلال، بإسقاط كميات محدودة من المساعدات على غزة.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية نتيجة استفحال المجاعة بالقطاع وتحذيرات من خطر موت جماعي يهدد أكثر من 100 ألف طفل في القطاع.