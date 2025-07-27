وجه وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي المنتقل لصفوف كولومبوس كرو الأمريكي الشكر لجماهير الأحمر ولاعبيه، على الدعم الذي حصل عليه خلال تجربته مع الفريق.

وكتب وسام أبو علي عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام: "أشكر كل اللاعبين والجهاز الفني والمدربين وكل من في النادي الذين قضيت معهم أيام جميلة".

وأضاف المهاجم الفلسطيني: "شكرًا لكل من وقف بجانبي، وجعلني أشعر بأنني بين أسرتي هنا.. هذه الروابط والعلاقات ستستمر معي مدى الحياة".

وتابع: "عشنا لحظات رائعة وصعبة، لكن الشيء الذي لن أنساه أبدًا هو قوتنا عندما نتكاتف في الأوقات الصعبة، وأخيرًا وليس آخرًا والأهم، شكرا لجماهير الأهلي العظيمة".

وأكمل: "أعرف أن الفترة الأخيرة كانت مليئة بالكلام والقصص، وكانت صعبة بيني وبينكم للغاية، لكن المهم بالنسبة لي هو أنني لم أقصد أبدًا إيذاء علاقتنا، فأنتم سبب سعادتي في كل ثانية لعبتها في هذا النادي العظيم".

وواصل: "أنتم من شجعتوني كي أقدم أفضل ما لدي في كل مباراة، وجعلتوني أشعر بالفخر أمام عائلتي وشعب فلسطين كاملًا، جمهور الأهلي هو صوت النادي وصورته أمام العالم".

واستطرد: "أنا فخور أنني لعبت أمامكم، وفخور أنني ارتديت القميص الأحمر أمامكم جميعًا، وأعتذر إذا صدر مني أي شيء تجاهكم جعلكم تفكرون في بشكل مختلف".

وأتم وسام أبو علي تصريحاته قائلًا: "شكرًا لكم، لأنكم دائما كنتم بجانبي، وساعدتموني على التطور والوصول.. الشيء الوحيد الذي أستطيع أن أقوله أنني أحببت كل لحظة من حياتي كلاعب في الأهلي.. سنلتقي مجددًا".