خليل الحية: طريقة واحدة للتعبير الجدي والحقيقي عن جدوى استمرار مفاوضات الهدنة في غزة

- مفاوضات وقف إطلاق النار لا معنى لها مع استمرار الحصار والتجويع في غزة

قال خليل الحية، رئيس حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، اليوم الأحد إن مفاوضات وقف إطلاق النار لا معنى لها في ظل استمرار الحصار والتجويع.

وأضاف في كلمة مسجلة "لا معنى لاستمرار المفاوضات تحت الحصار والإبادة والتجويع لأطفالنا ونسائنا وأهلنا في قطاع غزة".

وتابع "إدخال الغذاء والدواء فورا وبطريقة كريمة لشعبنا هو التعبير الجدي والحقيقي عن جدوى استمرار المفاوضات"، وفقا لرويترز.

وقالت وزارة الصحة في القطاع إن العشرات من سكان غزة توفوا بسبب سوء التغذية في الأسابيع القليلة الماضية.

وأضافت الوزارة أنها سجلت ست وفيات جديدة بسبب سوء التغذية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع عدد من لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية والجوع إلى 133 في المجمل، منهم 87 طفلا، منذ بدء الحرب في 2023.

وأعلن الهلال الأحمر المصري أنه أرسل اليوم أكثر من 100 شاحنة محملة بأكثر من 1200 طن من المساعدات الغذائية إلى جنوب غزة.

وقالت منظمات الإغاثة الأسبوع الماضي إن الجوع يتفشى بين سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة وإن القلق الدولي من الأزمة الإنسانية في غزة يتزايد.

ونددت مجموعة من 25 دولة، من بينها بريطانيا وفرنسا وكندا، الأسبوع الماضي بشح المساعدات وقالت إن منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية الأساسية للفلسطينيين أمر غير مقبول.



