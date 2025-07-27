تسريب غاز وراء حريق مطعم وإصابة صاحبه في الجيزة

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية، في واقعة حريق مطعم كبدة، والذي تسبب في إصابة صاحبه بحروق متفرقة بالجسد، إلى أن الحريق نشب نتيجة تسريب غاز، ولا توجد شبهة جنائية.

وتابعت التحريات أن التسريب حدث خلال تغير أسطوانة الغاز، مما تسبب في اشتعال النيران، الذي أدت إلى تفحم المطعم وإصابة صاحبه.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق في مطعم بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق، وسيارتي إسعاف تحسبا لحالات الطواريء.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، والذي تسبب في إصابة صاحب المطعم يبلغ من العمر 50 عاما، بحروق متفرقة بالجسم، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.