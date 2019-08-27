الناشطة السويدية تونبرج قد يتأخر وصولها إلى نيويورك

يقترب يخت السباقات الذي يقل ناشطة المناخ السويدية الشابة جريتا تونبرج بسرعة من نيويورك مقصد رحلتها عبر الأطلسي.

لكن وصول اليخت "ماليزيا" قد يتأخر بعض الوقت عما كان مقدرا في السابق بسبب ضعف الرياح، حسبما ذكرت مصادر مقربة من الفريق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

كانت تونبرج، تتوقع الوصول إلى نيويورك اليوم الثلاثاء، لتكتمل رحلتها عبر المحيط الأطلسي التي استغرقت أسبوعين .

وكتبت الناشطة في تغريدة على تويتر ليلا: "الرياح القوية تدفعنا غربا. نتوقع الوصول إلى نورث كوف مارينا في مانهاتن بنيويورك في وقت ما بعد الظهر أو مساء الثلاثاء".

وعلمت (د.ب.أ) أن ميعاد الوصول قد يكون مساء بعد غد الأربعاء أو صباح الخميس القادم.

وتبحر تونبرج (16 عاما) على متن اليخت "ماليزيا" الذي انطلق في الرابع عشر من أغسطس الجاري من مرسى في مدينة بليموث في إنجلترا.

تجدر الإشارة إلى أن تونبرج ترفض ركوب الطائرات بسبب انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون.

وألهم نشاطها شبابا من أنحاء أوروبا وخارجها للمطالبة بالتحرك بشأن تغير المناخ تحت شعار "أيام الجمعة من أجل المستقبل".

وفي الولايات المتحدة، تخطط تونبرج للمشاركة في قمة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في نيويورك يوم 23 سبتمبر، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية، وكذلك المشاركة في احتجاجات خاصة بالمناخ في الفترة بين 20 – 27 سبتمبر.

وسوف تزور تونبرج أيضا كندا والمكسيك قبل المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ الذي تستضيفه تشيلي في ديسمبر المقبل.

ويقود اليخت ماليزيا الذي يبلغ طوله 18 مترا البحار الألماني بوريس هيرمان والبحار بيير كاسيراجي من موناكو. ويرافق الفتاة على متن اليخت والدها سفانتي تونبرج والمخرج السينمائي ناثان جروسمان.