أنيسة حسونة عن سقوط طفل في بالوعة بالطالبية: أشعر وكأننا نقدم قرابين للبالوعات

أعربت النائبة البرلمانية، أنيسة حسونة، عن حزنها بسبب ما وصفته بتكرار حوادث مصرع الأطفال في بالوعات الصرف الصحي، في إشارة منها إلى حادث مصرع طفل بعد سقوطه في بالوعة بمنطقة الطالبية، في الهرم.



وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، «تكرار هذه الحوادث شيء محزن ويكسر القلب، فالإهمال لا يفرق بين الأحياء الراقية والشعبية، وأشعر كأننا نقدم قرابين للبالوعات كل فترة».



وأضافت أن «المحافظ ورئيس الحي وكل موظف في الحي مسؤول عن هذا الطفل الذي تُوفي، فهذه جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد»، متابعة: «الإهمال أصبح أشد أعداء مصر».



ولقى طفل، يبلغ من العمر 5 سنوات، مصرعه بعد سقوطه في بالوعة صرف صحي بمنطقة الطالبية، بمحافظة الجيزة.



وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة أن الطفل سقط داخل البالوعة والتي تركت مفتوحة بدون غطاء أثناء لهوه بالشارع.