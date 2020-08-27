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رحب المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، بأي حراك شعبي سلمي في ليبيا، متهما حكومة الوفاق باستخدام "ميليشيات" من أجل مواجهة وقمع المظاهرات الأخيرة في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال المسماري، لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "نتابع ما يحدث في طرابلس ونرحب بأي حراك شعبي سلمي بالتأكيد، ونرحب كذلك بمساحة من الحرية لكل مواطن ليبي ليعبر عما في خاطره من ملاحظات".

وأضاف المسماري: "ما يهمنا أكثر هو القمع الذي خرج بعد شعارات كانت ترفع في طرابلس عن الدولة المدنية، فوجدنا نفس الميليشيات التي كانت تدعي هذا النهج هي من تقوم بعمليات قنص المتظاهرين والتعدي على المتظاهرين".

وطالب المحتجون الليبيون بالتحقيق فى أحداث العاصمة طرابلس على خلفية الانتهاكات بحق المتظاهرين الذين خرجوا في الأيام الماضية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

وأدان «حراك 23 أغسطس»، الذى يقود مظاهرات العاصمة الليبية طرابلس، محاصرة المتظاهرين فى ميدان الشهداء، وتعرضهم لإطلاق النار من ملثمين.

وحمل الحراك رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ووزير داخليته فتحى باشاغا مسئولية سلامة المتظاهرين، كما طالب البعثة الأممية إلى ليبيا، بفتح تحقيق فى الانتهاكات التى طالت المتظاهرين.

وقد حاصرت ميليشيات الوفاق المتظاهرين فى ساحة الشهداء، فيما هتف المتظاهرون رفضا لوجود المجموعات المسلحة.

وقامت ميليشيات «النواصى» و«الردع» بتفريق المتظاهرين باستخدام الرصاص الحى، فيما داهمت منازل المتظاهرين بمحيط طرابلس، وفقا لموقع «العربية.نت» الإخبارى.

كما أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء عمليات القتل والاعتقالات التعسفية والاحتجاز في مدينة الأصابعة الليبية، وذلك عقب سيطرة قوات حكومة الوفاق على المدينة.

ودعت البعثة إلى "وقف التصعيد على الفور وأن يحترم جميع المعنيين التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك السماح بحرية الحركة الكاملة والوصول الفوري إلى المرافق الصحية".