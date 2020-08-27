الاتحاد الأوروبي يوقع اتفاقا للحصول على 400 مليون جرعة من لقاح محتمل لكورونا

وقع الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس اتفاقا للحصول على نحو 400 مليون جرعة من لقاح محتمل مضاد لفيروس كورونا تطوره شركة استرا زينكا البريطانية، وذلك بحسب ما أعلنته المفوضية الأوروبية اليوم الخميس بعد أسابيع من الاعلان عن الاتفاق.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في بيان صحفي" اتفاق اليوم أول حجر زاوية في تطبيق استراتيجية المفوضية الأوروبية بشأن اللقاحات".

وأضافت" هذه الاستراتيجية سوف تمكننا من توفير لقاحات مستقبلية للأوروبيين، بالإضافة إلى شركائنا في أماكن أخرى بالعالم".

وفي حال ثبتت سلامة وفعالية اللقاح، سوف تحصل عليه جميع الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وسوف يتم توزيعه وفقا لتعداد السكان وحاجة الدولة. كما من الممكن أن يتم التبرع باللقاح للدول الأقل دخلا.

ولم تعلق المفوضية على تكلفة الحصول على اللقاحات، التي سوف يتم تغطيتها من خلال صندوق الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، الذي يقدر بـ 7ر2 مليار يورو ( 1ر3 مليار دولار) وجرى تضمينه في ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وقد أثارت بعض الشركات مخاوف بشأن تحمل مسؤولية توفير اللقاحات التي يجب إنتاجها أسرع مما يحدث في الظروف العادية.

وقال متحدث باسم المفوضية لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)"هذا يعني أن الاتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء تتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية المواطنين".

وأضاف أن بعض دول الاتحاد الأوروبي " على استعداد لتغطية بعض مخاطر الشركات ماليا".