إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي بجنوب سيناء

تلقت مديرية أمن جنوب سيناء اليوم، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم ( 4285- ق. ف . ه)، على بعد 50 كيلو متر من مدينة طور سيناء اتجاه مدينة شرم الشيخ.

وأسفر الحادث عن إصابة كلًا من هاله جعفر عبد الحميد، 33 عامًا، كسر بالكتف الأيمن وجرح بالشفة العليا، وزياد شوقي سعيد، 11 عامًا، سحجات وكدمات، وكريم شوقي سعيد، 12 عامًا، كدمات وسحجات، وجميعهم من القليوبية، كما أصيب عبد اللطيف رزق عبد اللطيف، 43 عامًا، بجرح قطعي باليد اليمنى، من البحيرة في حادث انقلاب بيتش بجي شرطة خلف جامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ.

وجرى الدفع بـ4 سيارات إسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابين لمستشفى شرم الشيخ الدولي.