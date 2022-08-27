سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنه تم تقديم مشروع قانون لمجلس النواب لتعظيم موارد النقابة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تقدر مع الغيطي" على قناة "الشمس"، مساء الجمعة، أن مشروع القانون يتضمن حصول النقابة على جنيه واحد من تذكرة دخول السينما والمسرح.

وأشار إلى أن الزمن الحالي لا يتيح إمكانية تنظيم حفلات من قبل الفنانين وتخصيص عائدها للنقابة.

ولفت إلى أنه تغليظ الغرامة التي تفرض على عضو النقابة الذي يتغيب عن حضور انتخابات النقابة أو حضور اجتماعات الجمعية العمومية، حيث تقدر قيمة النقابة حاليا بجنيه.