 عامر حسين يقدم اقتراحًا بزيادة عدد الإنذارات قبل إيقاف اللاعب في الموسم الجديد - بوابة الشروق
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عامر حسين يقدم اقتراحًا بزيادة عدد الإنذارات قبل إيقاف اللاعب في الموسم الجديد


نشر في: الأحد 27 أغسطس 2023 - 10:16 م | آخر تحديث: الأحد 27 أغسطس 2023 - 10:17 م

تحدث عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ورئيس لجنة المسابقات عن لائحة العقوبات للموسم الجديد.

وقال عامر في تصريحات إذاعية: "هل يحدث تغيير في اللائحة؟ هذه اللائحة موضوعة منذ 2010 بعد أن توليت رئاسة اللجنة".

وتابع: "نقلت جميع بنود لائحة الاتحاد الدولي والمحذورات والبنود المحرمة مثل الألعاب النارية وغيرها، وتم فيها مراعاة اختلاف العقوبات والغرامات".

وأضاف: "لائحة العقوبات كما هي منذ الموسم الماضي وموجودة أمام الأندية حاليا ومن لديه اقتراح او اعتراض فليتقدم به للرابطة".

وأردف عامر حسين: "سأقدم اقتراح بزيادة عدد الإنذارات للتوقف الواحد ليصبح بعد ٤ إنذارات وليس 3، وهذا بسبب حاجة الفرق للاعبيها اكثر عدد ممكن من المباريات بسبب ضغط الموسم ورفع أسماء الخمس لاعبين مواليد 2001".

واختتم تصريحات: "دوريات عديدة حول العالم تصل عدد الإنذارات فيها إلى ٥ بطاقات، اول إيقاف للاعب سيكون لمدة مباراة ثم ثاني إيقاف يكون مباراتين وهكذا، سأقدم هذا المقترح لتنفيذه في الموسم الجديد".


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