عامر حسين يقدم اقتراحًا بزيادة عدد الإنذارات قبل إيقاف اللاعب في الموسم الجديد

تحدث عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ورئيس لجنة المسابقات عن لائحة العقوبات للموسم الجديد.

وقال عامر في تصريحات إذاعية: "هل يحدث تغيير في اللائحة؟ هذه اللائحة موضوعة منذ 2010 بعد أن توليت رئاسة اللجنة".

وتابع: "نقلت جميع بنود لائحة الاتحاد الدولي والمحذورات والبنود المحرمة مثل الألعاب النارية وغيرها، وتم فيها مراعاة اختلاف العقوبات والغرامات".

وأضاف: "لائحة العقوبات كما هي منذ الموسم الماضي وموجودة أمام الأندية حاليا ومن لديه اقتراح او اعتراض فليتقدم به للرابطة".

وأردف عامر حسين: "سأقدم اقتراح بزيادة عدد الإنذارات للتوقف الواحد ليصبح بعد ٤ إنذارات وليس 3، وهذا بسبب حاجة الفرق للاعبيها اكثر عدد ممكن من المباريات بسبب ضغط الموسم ورفع أسماء الخمس لاعبين مواليد 2001".

واختتم تصريحات: "دوريات عديدة حول العالم تصل عدد الإنذارات فيها إلى ٥ بطاقات، اول إيقاف للاعب سيكون لمدة مباراة ثم ثاني إيقاف يكون مباراتين وهكذا، سأقدم هذا المقترح لتنفيذه في الموسم الجديد".