مباحثات أممية إيرانية لاستئناف العملية السياسية باليمن

انعقدت مباحثات أممية إيرانية، اليوم الأحد، لاستئناف "عملية سياسية جامعة" في اليمن.



جاء ذلك خلال لقاء عن بعد بين المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج مع كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي، وفق بيان مقتضب لمكتب جروندبرج.



وقال البيان إن "جروندبرج عقد اجتماعا عن بعد مع علي أصغر خاجي، كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشئون السياسية الخاصة".



وأضاف أن "النقاش تناول التطورات المتعلقة بجهود الوساطة الأممية في اليمن، وسبل تعزيز الدعم الإقليمي والدولي المتضافر لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة"، دون تفاصيل.



وتتكثف منذ مدة مساعٍ إقليمية ودولية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفدين سعودي وعماني إلى صنعاء، وجولات خليجية للمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج والأممي جروندبرج.



ويشهد اليمن منذ نحو 9 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.