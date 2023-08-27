ليفاندوفسكي يقود برشلونة لفوز مثير على فياريال بالدوري الإسباني

حقق برشلونة فوزا مثيرا على مضيفه فياريال 4 /1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم برشلونة في الدقيقة 12 عن طريق جافي، قبل أن يضيف فرينكي دي يونج الهدف الثاني في الدقيقة 15. واستفاق فياريال ونجح في تسجيل هدف تقليص الفارق عبر خوان فويث في الدقيقة 26، قبل أن يدرك ألكسندر سورلوث التعادل في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2/2.

وفي الشوط الثاني ، نجح فياريال في التقدم في النتيجة للمرة الأولى، بتسجيله الهدف الثالث عن طريق أليكس بينا في الدقيقة 50.

لكن برشلونة نجح في تسجيل هدف التعادل الثالث عن طريق فيران توريس في الدقيقة 68، فيما سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الرابع في الدقيقة 71.

ورفع برشلونة رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف جيرونا صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر ريال مدريد ترتيب المسابقة برصيد تسع نقاط. على الجانب الأخر، تجمد رصيد فياريال عند ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر.