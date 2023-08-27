ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة في الجيزة

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تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الجيزة، من ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بقصد الاتجار في الجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، اتجار 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة منشأة القناطر وكرا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وتم ضبطهم بدائرة المركز وبحوزتهم "2 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وكمية لمخدر الآيس، و77 قطعة أدوات تستخدم في تعاطي مادة الآيس المخدر، وسيارة ملاكي مستأجرة، ومبلغ مالي".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسيارة للتواصل مع عملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.