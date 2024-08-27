البيت الأبيض: نعتقد أن إيران تستعد لشن هجوم على إسرائيل

أعرب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الثلاثاء عن اعتقاده أن إيران تستعد لشن هجوم على إسرائيل.

وأوضح كيربي للقناة الـ12 الإسرائيلية أن "من الصعب التنبؤ بفرص وقوع هجوم، لكن البيت الأبيض يأخذ الخطاب الإيراني على محمل الجد".

وتابع: "نعتقد أنهم ما زالوا في وضع جيد، ومستعدين لشن هجوم إذا أرادوا القيام بذلك، ولهذا السبب عززنا قواتنا في المنطقة"

ومضى قائلا: "رسالتنا إلى إيران متسقة، وكانت وستظل متسقة. أولاً، لا تفعلي ذلك. لا يوجد سبب لتصعيد هذا الأمر. لا يوجد سبب لبدء حرب إقليمية شاملة. وثانياً، سنكون مستعدين للدفاع عن إسرائيل إذا وصل الأمر إلى ذلك".

وحول محادثات الهدنة في غزة، قال كيربي إنه لا يزال الأمل يحدونا إزاء نجاح محادثات وقف إطلاق النار في غزة في ظل استمرار مشاركة جميع الأطراف.

إلى ذلك، أكد مسئول أمريكي أن المحادثات مستمرة في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، مضيفا أن بريت ماكجورك، مستشار الرئيس جو بايدن لشئون الشرق الأوسط موجود في العاصمة القطرية، بحسب محطة "فرانس 24" الإخبارية.