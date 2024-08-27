صحة غزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال آخر 24 ساعة راح ضحيتها 41 شهيدا و113 إصابة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ326 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الثلاثاء، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 41 شهيدًا و113 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 40 ألفًا و476 شهيدًا، و93 ألفًا و647 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم الثلاثاء، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لليوم 326.

وأفادت مصادر طبية، بانتشال 4 شهداء إثر قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة زينو بحي التفاح شرق مدينة غزة.

كما انتشلت الطواقم الطبية والدفاع المدني 6 شهداء بينهم طفلة، و3 نساء من عائلتي الصفدي والنعسان، بعد قصف صاروخي استهدف شقة سكنية لعائلة النعسان في عمارة التاج (2) بشارع اليرموك في مدينة غزة.

واستشهد 7 مواطنين بينهم أطفال ونساء عقب استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في برج «هديل» بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بعدد من القذائف.

واستشهد 4 مواطنين، وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة زيادة في مخيم خان يونس، جنوب قطاع غزة.

كما طال القصف المدفعي عدة مناطق شرق مدينة خان يونس، تزامنا مع شن الطيران الحربي غارتين جويتين.

ونسفت طائرات الاحتلال مباني سكنية شمال غرب مدينة رفح.